Стоматолог рассказала, какие продукты могут «почистить» зубы после еды
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Скопление остатков еды между зубами — частая причина размножения бактерий и развития кариеса. Чтобы поддержать здоровье зубов, необязательно носить с собой щетку. Удалить частицы пищи помогают некоторые продукты. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.
Киви
В киви содержится большая концентрация витамина C, который важен для здоровья десен и зубов. Умеренное употребление фрукта снижает риск воспаления в полости рта и очищает зубы от остатков еды.
Чтобы смыть остатки кислот киви с зубов и не допустить повреждения эмали, после еды рекомендовано прополоскать рот водой.
Сельдерей
Овощ часто становится дополнением к салатам и закускам. Основу сельдерея составляет клетчатка, которая не только улучшает пищеварение, но и бережно удаляет остатки пищи между зубов.
«Хотите разнообразить блюда с сельдереем, но не знаете как? Добавьте к нему творог, сыр, огурец или авокадо и откройте для себя новые вкусовые сочетания», — сказала Радько.
Яблоки
Большинство сортов яблок имеет хрустящую текстуру. За счет этого фрукты отлично очищают зубы от остатков пищи. Яблоки стимулируют слюноотделение, что также помогает смывать бактерии с эмали.
«Лучше всего есть яблоки в свежем или запеченном виде. А вот покупные сладкие яблочные соки желательно обходить стороной», — отметила стоматолог.
Зеленый чай
Катехины — разновидность антиоксидантов, основное вещество зеленого чая. Они борются с бактериями и препятствуют образованию налета на эмали. Зеленый чай смывает остатки пищи и обладает антибактериальным эффектом.
Зеленый чай может окрашивать эмаль на 1-2 тона. Поэтому желательно не злоупотреблять им, а после чаепития прополоскать рот водой.
«Перечисленные продукты не заменят полноценной чистки зубов. Но их употребление станет хорошим дополнением к ежедневной гигиене полости рта», — добавила эксперт.