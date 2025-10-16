Стало известно, как нехватка солнечного света осенью провоцирует апатию и стресс

Короткие дни и серое небо осенью отражаются на самочувствии человека через снижение уровня серотонина и дофамина. Перечисленные гормоны регулируют эмоциональное состояние, желание действовать и ощущение радости. Но когда их становится меньше, люди сталкиваются со вспышками раздражения, упадком сил, нежеланием заниматься привычными делами и потерей интереса к профессиональным или учебным задачам. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина рассказала РИАМО, как распознать осеннюю хандру и как с ней справиться.

По словам Крашкиной, осенний период создает дополнительную психологическую нагрузку, помимо гормональных колебаний. В этот период люди меньше двигаются, реже бывают под солнцем, сталкиваются с температурными скачками и получают недостаточно свежих плодов в рационе. Все эти факторы ухудшают эмоциональное состояние. Специалист также указывает на дефицит витамина D, который негативно сказывается на работе нервной системы и защитных функциях организма.

Как распознать хандру

По словам терапевта, при осенней хандре человек может испытывать постоянную усталость и становиться менее эффективным в работе. Также наблюдаются беспричинная нервозность, проблемы с запоминанием информации и нежелание общаться с окружающими.

Медик посоветовала несколько способов преодоления сезонной апатии. Она рекомендовала больше находиться при дневном свете, особенно в утренние часы, а также использовать специальные лампы. Еще Крашкина указала на важность ежедневной активности — это могут быть пешие прогулки, занятия йогой или несложные упражнения.

О важности рациона

Кроме того, специалист напомнила о необходимости сбалансированного рациона, богатого витаминами группы B и D, магнием и жирными кислотами омега-3. Не менее важно правильно организовать рабочий график и обеспечить достаточное время для восстановления сил.

Чтобы расслабиться и стабилизировать настроение, можно практиковать медитацию, осваивать дыхательные упражнения и фиксировать свое эмоциональное состояние в специальном дневнике.

По словам доктора, использование различных методов в совокупности позволяет уменьшить негативное воздействие осенних факторов, стабилизировать психоэмоциональное состояние и увеличить жизненную энергию. Она подчеркнула, что осенний период требует особого внимания к психологическому благополучию, так как недостаток солнечного света и снижение физической активности провоцируют изменения на гормональном и эмоциональном уровнях.

Где брать витамины?

Эксперт по питанию и фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров отметил важность правильного рациона в этом контексте. Он призывает организовать питание так, чтобы организм получал разнообразные витамины в достаточном количестве.

Для укрепления иммунитета и лучшего усвоения железа рекомендуется включить в рацион шиповник, цитрусовые, киви, болгарский перец, квашеную капусту и картофель, богатые витамином С.

Осенью нервная система и обмен веществ особенно нуждаются в витаминах группы В, которые содержатся в красном мясе, гречке, цельнозерновом хлебе, бобовых, орехах и молочных продуктах.

Эксперты отметили, что не стоит избегать жиросодержащих продуктов. Жирная рыба, включая скумбрию, сельдь и лосось, а также яичный желток, сливочное масло и молочные продукты богаты витаминами D и E, которые необходимы для красоты кожи, волос и ногтей.

Для поддержания хорошего зрения и здоровья кожи специалисты советуют употреблять морковь, тыкву, яйца и печень, содержащие витамин А. Среди продуктов, богатых витамином Е, собеседники РИАМО выделили масла растительного происхождения, включая подсолнечное и оливковое, а также авокадо и шпинат. Этот витамин обладает выраженными антиоксидантными свойствами и помогает оберегать клетки организма от разрушительного воздействия.

