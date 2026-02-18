Специалисты НИКИ детства рассказали, какие витамины нужны детям в Подмосковье в межсезонье

Педиатры НИКИ детства рекомендуют поддерживать иммунитет детей в Подмосковье в межсезонье с помощью витаминов D, C, группы B и цинка, а также сбалансированного питания, сообщает пресс-служба НИКИ детства.

Межсезонье создает дополнительную нагрузку на иммунную систему детей из-за перепадов температуры и изменения светового дня. В этот период специалисты НИКИ детства советуют уделять особое внимание профилактике.

Педиатры рекомендуют включать в рацион витамин D для поддержки иммунитета и костей, витамин C для антиоксидантной защиты, витамины группы B для энергетического обмена и цинк для восстановления слизистых оболочек. Наиболее полезны натуральные источники — сезонные овощи и фрукты, кисломолочные продукты, печень, орехи и морепродукты.

Прием поливитаминных комплексов возможен только по назначению врача после индивидуальной оценки потребностей ребенка. Самостоятельно увеличивать дозировку витаминов не следует, так как избыток, например, витамина A или D, может быть вреден.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что взрослые должны создавать условия для гармоничного развития ребенка и уделять особое внимание межсезонью, когда организм учится адаптироваться к переменам.

Сбалансированное питание, активный образ жизни и полноценный сон помогают формировать устойчивость детского организма к сезонным изменениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.