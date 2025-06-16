Сомнолог предупредил россиян об опасности отказа от качественного сна

Сон — это не просто период отдыха, а сложный и жизненно необходимый процесс, от которого зависит работа мозга и всего организма. Сон влияет на когнитивные функции, иммунитет и общее самочувствие. Отказ от качественного и продолжительного сна может негативно отразиться на здоровье, об этом в разговоре с РИАМО рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Во время сна мозг выполняет множество важнейших функций. Происходит консолидация памяти — информация, полученная за день, перерабатывается и переходит из кратковременной памяти в долговременную. Этот процесс улучшает способность к обучению и запоминанию. Одновременно восстанавливаются когнитивные функции: внимание, логическое мышление и способность решать сложные задачи.

Ночью мозг активно очищается от токсичных веществ, включая бета-амилоид, который связан с развитием болезни Альцгеймера. Усиленный кровоток помогает «промывать» нейроны, поддерживая их здоровье. Кроме того, сон играет ключевую роль в регуляции эмоций — он помогает перерабатывать стрессовые переживания и делает психику более устойчивой.

Как сон влияет на умственные способности

Качество сна напрямую определяет продуктивность работы мозга. При недостатке сна в первую очередь страдает внимание и концентрация — человеку становится сложнее сосредоточиться на задачах, что резко снижает работоспособность. Ухудшается и память, особенно если организм не получает достаточного количества REM-фазы, которая критически важна для закрепления информации.

«Скорость реакции у невыспавшегося человека заметно снижается, что может быть опасно в ситуациях, требующих быстрых решений — например, при вождении автомобиля. Интересно, что именно во сне мозг устанавливает неочевидные связи между разными идеями, что значительно улучшает творческие способности и аналитическое мышление», — рассказал Новиков.

Влияние сна на иммунитет

Сон и иммунная система тесно взаимосвязаны. Во время ночного отдыха в организме увеличивается выработка цитокинов — особых белков, которые помогают бороться с инфекциями и воспалительными процессами. Исследования показывают, что люди, регулярно спящие менее 7 часов в сутки, значительно чаще болеют простудными и другими заболеваниями, так как их иммунная защита ослабевает.

Важную роль играет и активация Т-лимфоцитов — ключевых клеток иммунной системы, эффективность которых напрямую зависит от качества и продолжительности сна. Хронический недосып делает организм более уязвимым перед вирусами и бактериями, замедляет процесс выздоровления и повышает риск развития хронических воспалений.

Сколько нужно спать

Потребность во сне меняется с возрастом. Новорожденным требуется 14-17 часов сна в сутки, младенцам — 12-15 часов, детям дошкольного возраста — 10-13 часов. Школьникам необходимо спать 9-11 часов, подросткам — 8-10 часов. Взрослым людям в возрасте 18-64 лет рекомендуется 7-9 часов сна, а пожилым — 7-8 часов.

Однако эти цифры могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, уровня физической активности и состояния здоровья. Главное правило — сон должен быть достаточным для того, чтобы человек просыпался отдохнувшим и чувствовал себя бодрым в течение дня.

Причины бессонницы

Бессонница может возникать по разным причинам. Чаще всего ее провоцируют стресс и тревожные состояния — постоянное нервное напряжение мешает расслабиться и уснуть. Различные хронические заболевания, такие как астма, диабет или сердечно-сосудистые проблемы, также часто нарушают сон.

Нерегулярный режим дня, включая работу в ночные смены или частые перелеты со сменой часовых поясов, сбивает естественные биоритмы организма. Внешние факторы — шум, яркий свет, неудобная постель — тоже могут мешать нормальному засыпанию. Отдельную проблему представляют стимуляторы: кофеин, никотин и алкоголь, особенно если их употреблять во второй половине дня.

Причины постоянной дневной сонливости

«Постоянное чувство сонливости в дневное время чаще всего связано с элементарным недосыпом, но может иметь и более серьезные причины. Одной из них является синдром абструктивного апноэ сна, когда у человека во сне происходят кратковременные остановки дыхания, нарушающие нормальный отдых», — рассказал сомнолог.

Недостаток питательных веществ в рационе или слишком низкокалорийное питание также могут вызывать хроническую усталость и сонливость. Некоторые лекарственные препараты имеют среди побочных эффектов повышенную сонливость. Кроме того, различные психологические состояния, в частности депрессия и тревожные расстройства, часто сопровождаются постоянным чувством усталости и желанием спать.

Качественный сон — это основа физического и психического здоровья. Он влияет на работу мозга, иммунную систему, эмоциональное состояние и общую продуктивность. Хронический недосып постепенно подрывает здоровье, снижает когнитивные способности и повышает риск различных заболеваний.

«Поэтому так важно следить за режимом сна, создавать комфортные условия для отдыха и при стойких нарушениях обращаться к специалистам. Полноценный сон — это не роскошь, а необходимое условие для полноценной и здоровой жизни», — заключил специалист.