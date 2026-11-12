В Лыткарине начали устанавливать окна во Дворце культуры «Мир»

Строители приступили к монтажу оконных блоков при капитальном ремонте Дворца культуры «Мир» на улице Ленина в Лыткарине. Работы по областной госпрограмме планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Во Дворце культуры «Мир» одновременно ремонтируют кровлю и фасад, устанавливают окна и витражи, возводят перегородки и монтируют инженерные системы. Кровельные работы выполнены на 50%. На площадке работают 45 специалистов и две единицы техники.

Площадь здания превышает 8,2 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта полностью заменят инженерные сети, установят современную противопожарную систему, отремонтируют кровлю и фасад. Здание также украсят архитектурной подсветкой.

Особое внимание уделяют сохранению исторического облика дворца культуры. Команда художника Алексея Шилова восстановит настенные росписи в концертном зале и фойе.

После обновления ДК станет современным культурным пространством с улучшенными условиями для проведения концертов, занятий в кружках и городских мероприятий.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.