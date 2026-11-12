Жителям Подмосковья напомнили о сроке оплаты услуг ЖКХ

Жители Подмосковья должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Начисления и реквизиты для оплаты жилищно-коммунальных услуг указаны в платежном документе. Квитанцию можно получить в бумажном или электронном виде. Электронная версия доступна в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также на региональном портале госуслуг.

Оплатить услуги можно через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или терминалы в офисах расчетного центра.

Жители вправе перейти на электронный единый платежный документ (ЕПД). Для этого нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг, выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие на электронный формат.

Электронный ЕПД обеспечивает быстрый доступ к начислениям и оплате, экономит время и снижает риск мошенничества с бумажными квитанциями.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.