Музей «Дмитровский кремль» проведет экскурсию в фондохранилище

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 14 ноября проведет экскурсию «Музыка для глаз» в рамках проекта «Открытые фонды». Гости увидят редкие картины, не представленные в основной экспозиции, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экскурсию проведет хранитель коллекции «Живопись (масло)» Светлана Шишонкова. Она расскажет об истории музейного собрания, формировании постоянной экспозиции и коллекции фондохранилища.

Посетители увидят серии портретов русских удельных князей и царей, созданных крепостными художниками, а также портреты Рюриковичей и Романовых, заказанные владельцем усадьбы Ольгово Степаном Степановичем Апраксиным. Светлана Шишонкова также расскажет о реставрации старинных полотен.

Экскурсия начнется 14 ноября в 11:00. Возрастная категория — 6+. Адрес музея: Московская область, г. Дмитров, Историческая площадь, 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.