Москва и Подмосковье отправили на переработку более 10 тонн электроотходов

Жители Москвы и Московской области сдали 10 840 кг старой техники, батареек, проводов и аккумуляторов в ходе октябрьской акции «Осенний ЭлектроСбор 2026». Все собранное вторсырье направили на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акция «Осенний ЭлектроСбор 2026» охватила Москву, Подмосковье и десятки других регионов — от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Волонтеры организовали 122 точки приема, в том числе в Краснодаре, Воронеже и Самаре. Все адреса разместили на интерактивной карте на странице проекта.

По данным команды сети экоцентров «Приемочная № 1», организовавшей акцию в Подмосковье, в Москве и области собрали и направили на переработку 10 840 кг вторсырья. Экоцентр «Мега Теплый Стан» принял 5440 кг электронных отходов, «Мега Химки» — 3200 кг, «Королев» — 2200 кг.

Отдельным направлением стало повторное использование техники. Около 750 кг электроприборов, доставленных на склады, прошли сортировку. Часть устройств отправили в ремонт, а исправные передали новым владельцам.

«Этот ЭлектроСбор показал невероятную вовлеченность. Огромная благодарность всем координаторам, волонтерам, учреждениям и экологическим сообществам», — отметили организаторы.

Команда «Приемочной № 1» планирует провести весенний «ЭлектроСбор 2027». Желающие смогут организовать точки сбора в своих городах.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал рост числа жителей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. В числе приоритетов остается просветительская работа с подрастающим поколением и взрослыми.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.