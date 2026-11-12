Мособлгаз строит газовые сети в 39 населенных пунктах

Мособлгаз прокладывает газораспределительные сети в 39 населенных пунктах Московской области, где ранее не было централизованного газоснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы идут по региональной программе газификации. Они охватывают округа Можайск, Раменское, Кашира, Серпухов, Шатура, Истра, Зарайск, Шаховская, Орехово-Зуево, Дмитров, Солнечногорск, Павловский Посад, Сергиев Посад, Щелково и Одинцово.

В декабре 2026 года планируется ввести в эксплуатацию газопроводы в деревне Сафроново Раменского городского округа и деревне Анашкино Одинцовского округа.

В 2027 году к централизованному газоснабжению подключат в числе прочих деревню Каргашино городского округа Серпухов, деревню Дерзсковская городского округа Шатура, а также деревни Савинская и Грибчиха Орехово-Зуевского городского округа.

«Всего в этом году будет газифицировано 70 населенных пунктов Московской области, в которых проживают порядка 9 тысяч жителей. А в планах — продолжить расширение сети, уделяя особое внимание отдаленным территориям», — сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр отметил, что программа повышает комфорт жителей и открывает возможности для малого бизнеса, агропромышленного комплекса и новых инвестиционных проектов. По его словам, темпы строительства и соблюдение сроков позволяют двигаться к максимальной газификации Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.