В Подмосковье реализуют 132 туристических проекта на 797 млрд руб

Мининвест Подмосковья сопровождает 132 проекта в сфере туризма и рекреации. Их реализация позволит привлечь 797 млрд рублей инвестиций, создать около 24 тыс. рабочих мест и добавить 11,7 тыс. гостиничных номеров, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о туристических проектах на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

«Гостиничная инфраструктура Подмосковья продолжает расширяться. Сегодня на сопровождении Мининвеста находятся 132 проекта в сфере туризма. Их реализация позволит привлечь 797 млрд рублей инвестиций, создать около 24 тыс. рабочих мест и увеличить номерной фонд на 11,7 тыс. номеров», — отметила Зиновьева.

Среди крупных проектов — строительство пятизвездочного отеля Alean Family New Riga в Истре. Инвестиции оцениваются в 11,2 млрд рублей. Гостиница рассчитана на 446 номеров, для ее работы планируют создать 350 рабочих мест. Завершить проект предполагается в 2031 году.

В Волоколамске строят гостиничный комплекс ZIGGURAT RESORT & CLUB с инвестициями 5,8 млрд рублей. Проект предусматривает 122 номера и 212 рабочих мест. Срок реализации — 2028 год.

Для гостиничного и рекреационного бизнеса в регионе действуют меры поддержки. Инвесторы могут получить субсидию на создание инженерной инфраструктуры с возмещением до 100 млн рублей затрат и компенсацию до 300 млн рублей процентных расходов по целевому кредиту на строительство гостиницы. Также предусмотрены налоговые льготы и льготные условия предоставления земельных участков.

Информация о поддержке бизнеса размещена на инвестпортале региона, созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта: https://invest.mosreg.ru/.

Путешествовать по родным краям к природным достопримечательностям помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в самых живописных местах нашей страны обустраивают экотропы и открывают комфортные отели. В регионах развивают инфраструктуру для путешествий, создают новые маршруты и места для отдыха, чтобы добираться до этих красот было удобнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.