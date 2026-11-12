В Коломенской больнице провели более 2 тыс исследований на новом МРТ

Более 2 тыс. жителей Коломны и Озер за полгода прошли обследование на новом магнитно-резонансном томографе в поликлинике № 2 Коломенской больницы. Аппарат запустили в мае 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый томограф работает в две смены. Врачи постепенно увеличивают объем обследований взрослых и детей.

«За полгода обследование на новом аппарате МРТ прошли более 2 тыс. жителей Коломны и Озер. Постепенно наращиваем объемы, сейчас аппарат работает в две смены и ежедневно на нем проводится до 40 исследований — как взрослым, так и детям», — рассказал заведующий центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.

Поликлиника № 2 стала самой технически оснащенной в округе. За последние три года она получила шесть единиц тяжелого оборудования: компьютерный и магнитно-резонансный томографы, денситометр, рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф. Денситометр, как и МРТ, поступил в 2026 году.

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров отметил, что новая техника повышает доступность диагностики и сокращает сроки ожидания медицинской помощи.

«Сейчас мы практически не направляем пациентов в другие медучреждения — только в исключительных случаях. В идеале, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей в рентген-диагностике, нам необходим еще один аппарат КТ. Он начнет работать на базе Регионального сосудистого центра уже в следующем году», — рассказал Николай Макаров.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.