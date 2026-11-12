В Балашихе ввели в эксплуатацию водопроводные сети микрорайона Заря

Капитальный ремонт водопроводных сетей завершили в микрорайоне Заря в Балашихе. Обновленная система обеспечит водой более 22 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы провели в два этапа по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Строители проложили 2,8 км новых труб. Водопровод обеспечит ресурсом жителей улиц Лесной, Гагарина, Пионерской и Маршала Батицкого.

Подрядчик демонтировал изношенные участки, уложил трубы из современных материалов, обустроил водопроводные колодцы и переподключил абонентов. Затем систему проверили гидравлическими испытаниями на герметичность и соответствие расчетным параметрам, промыли для соблюдения санитарных норм. После земляных работ восстановили благоустройство.

Трубы прокладывали открытым способом с разработкой траншеи. Это позволило оценивать состояние грунта на каждом участке, готовить основание по нормативам и поэтапно контролировать монтаж.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в регионе проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы будут вести без прекращения подачи услуг жителям. На уже обновленных объектах отмечают снижение числа или полное отсутствие жалоб на качество воды и запах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.