Легендарную «Прагу» на Арбате хотят продать за 5 млрд рублей

Знаменитый ресторан «Прага» на Арбате выставят на продажу почти за 5 млрд рублей, сообщает MSK1.RU .

В начале октября в здании, где находится ресторан, начали реставрировать фасады. После этих работ владельцы хотели провести капитальную перестройку, заодно увеличив площадь объекта под размещение гостиницы.

Теперь планы изменились — проект готовят к продаже. Издание «Московская перспектива» утверждает, что «Прагу» хотят реализовать на торгах за 5 млрд рублей.

Сейчас рестораном в равных долях владеют Мирослав Мельник и Даниил Бежевец. Они купили его в 2017 году структуры главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Согласно последней концепции, в здании, помимо ресторана, который замет 1,5 тыс. кв. м, откроют гостиницу с 65 номерами на четырех верхних этажах, включая купол-пристройку. Также проект предусматривает 12 магазинов, два кафе и пространство для мероприятий.

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