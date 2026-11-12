Опубликовано видео вращения конструкции верхней части «Олимпийского» в Москве

На опубликованных кадрах видно, как верхняя часть столичного комплекса медленно вращается по часовой стрелке.

Согласно проекту, на высоте 55 метров разместят 38 ресторанов, которые будут совершать полный круг за час. Посетители за ужином смогут в мельчайших деталях рассмотреть всю панораму Москвы.

Реконструкция «Олимпийского» началась в 2019 году. Работы планируется завершить в 2027-м, после чего комплекс будут поэтапно вводить в эксплуатацию. Благодаря залу на 12 тыс. человек «Олимпийский» снова станет одной из самых комфортных и массовых концертных площадок столицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.