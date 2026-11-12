«Захотел испытать ощущения»: врач в Волгограде сделал операцию сам себе

Врач-флеболог из Волгограда Бехруз Бабаев сам себе прооперировал ногу. Мужчина утверждает, что хотел испытать на себе ощущения пациента во время операции, сообщает V1.RU .

Врач хирургическим путем устранял проблемы с варикозными венами. Он записал весь процесс на видео. За его действиями наблюдали коллеги, готовые подстраховать в любую секунду.

«Пожалуй, я первый в Волгограде, кто провел себе эндовазальную лазерную коагуляцию варикозных вен. Сам. На себе», — сказал Бабаев.

По словам мужчины, это не постановка и не эксперимент ради славы. Он хотел понять, что чувствует пациент во время процедуры, и доказать, что такие операции вовсе не страшны.

Бабаев признался, что долго решался перед тем, как оперировать самого себя. Он также рассказал об ощущениях во время процедуры. Врач отметил, что неприятнее всего ему было делать анестезию, а вот момент работы с лазером показался легким.

Между тем легендарный врач, профессор, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко раскритиковал поступок коллеги. По его словам, подобные процедуры раньше делались только при наличии острой необходимости. Видео с операцией Бабаева он назвал «маркетинговым ходом».

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