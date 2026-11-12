Сова, за которой пришли: как Duolingo попал под прицел и почему ЕК объявила войну «ударным режимам»

В материале РИАМО разбираемся в новом законопроекте Еврокомиссии и выясняем, кто вместе с Duolingo попадает под удар.

На протяжении многих лет зеленая сова Duolingo была милым мемом, смешной пугалкой и лучшим маркетинговым ходом для изучения языков. Она стала символом одержимости дисциплиной. Настроение совы меняется в течение дня, подталкивая пользователя к занятиям. Утром Duo приветлив и бодр — предлагает начать день с урока. К обеду он уже грустит и умоляет не забывать о тренировке, а к вечеру дает понять: шутки кончились. Но 11 ноября шутки кончились и для самой совы — Еврокомиссия поставила вопрос о законности использования техники «ударного режима».

Что такое Digital Fairness Act и зачем Еврокомиссия готовит новый закон

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11 ноября Еврокомиссия представила предварительную версию Закона о цифровой справедливости — Digital Fairness Act. По словам разработчиков, масштабные изменения в законодательстве о защите прав потребителей направлены на защиту граждан Евросоюза от «вредных цифровых паттернов».

Законопроект должен защитить пользователей от функций приложений, формирующих зависимость. Под удар попадает тот самый «ударный режим» совы, когда количество напоминаний и риск потерять достигнутый прогресс мотивируют настолько, что пользователь практически «подсаживается» на приложение и вынужден заходить в него каждый день.

В случае принятия закона пользователи смогут отключать серии занятий и тренировок, которые мотивируют их ежедневно возвращаться в приложение, чтобы не потерять достигнутый прогресс. В Еврокомиссии также хотят запретить «темные паттерны» — то есть уловки, которые подталкивают пользователей к покупкам или подпискам. Например, приложения не должны создавать ложное ощущение, что товар скоро закончится, или намеренно усложнять отмену подписки.

Одним из главных примеров «проблемных» продуктов в обсуждении стали уже упомянутый Duolingo, Strava со своими сериями непрерывных тренировок, а также Ticketmaster с динамическим ценообразованием и навязыванием допуслуг. Но список открытый. Принцип простой: если продукт зарабатывает на том, что человек возвращается не потому, что ему нужно, а потому, что боится что-то потерять, то приложение в зоне риска.

Если по-простому: Брюссель впервые целится не в контент, не в монополии и не в персональные данные, а в саму «экономику внимания» — в дизайн, который заставляет возвращаться в приложение каждый день.

Почему Еврокомиссия недовольна «ударным режимом» Duolingo

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Ударный режим в Duolingo устроен безжалостно красиво. Каждый день, когда ты сделал хотя бы одно упражнение, к счетчику прибавляется единица. Пропустил день — все обнулилось. Четырехсотдневная серия, которую ты растил год с лишним, исчезает за один пропущенный вторник, когда ты просто лежал с температурой.

К этому прилагается полный набор приемов из учебника по удержанию внимания:

уведомления-ультиматумы, которые из шутливых давно выросли в пассивно-агрессивные: «Эти напоминания не перестанут всплывать, пока ты не сделаешь урок»;

«заморозка» серии — платная опция, которая позволяет сохранить стрик, если день пропущен. То есть «спасают» не твой язык, а твой страх потерять цифру;

лиги и рейтинги, где ты каждую неделю соревнуешься с незнакомцами из Бразилии и Польши за место в топе, вместо того чтобы просто учить язык в свое удовольствие;

ежедневные цели и вехи, приуроченные к календарю, — придумано так, что бросить «посреди недели» психологически тяжелее, чем «с понедельника».

Сам по себе ничего «криминального» такой режим не представляет: так работают фитнес-трекеры, банки и половина приложений на телефоне. Но в сочетании с чувством потери и страхом разочаровать милую сову эта механика превращает обучение в обязательство, а не в удовольствие. Именно такое поведение регуляторы и называют «темным паттерном» — интерфейсным приемом, который манипулирует пользователем, а не служит ему.

Какие функции приложений Евросоюз предлагает запретить

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Закон о цифровой справедливости в предварительной редакции включает несколько запретов и прав:

каждый пользователь получит право отключать «вызывающие привыкание» функции дизайна, включая те самые стрики и автовоспроизведение видео;

запрещаются классические «темные паттерны»: ложное ощущение дефицита, запутанная отмена подписок, скрытые условия пробных периодов;

отменить подписку станет так же просто, как оформить;

сервис обязан напоминать о конце бесплатного пробного периода, а не списывать деньги в надежде, что ты забыл;

инфлюенсеры должны раскрывать, что они проплачены рекламодателем;

у компаний появится обязанность давать возможность пообщаться с живым человеком в поддержке, а не с чат-ботом;

для несовершеннолетних запрещаются персонализированная реклама и ценообразование.

Часть ограничений для детей ЕС уже закрепил в отдельном законе — Kids Act. Теперь регуляторы под давлением правозащитников распространяют их на всех взрослых, которые, как выяснилось, тоже не справляются с совами, тренажерами и торговцами билетами.

Какие штрафы грозят компаниям за нарушение закона о цифровой справедливости

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Штрафы за нарушения предлагают до 6% от мировой годовой выручки. Это солидная статья бюджета для крупных компаний уровня Duolingo.

Комиссар по защите прав потребителей Майкл Макграт объяснил суть реформы так: действующие правила защиты потребителей писались до эпохи «экономики внимания», когда бизнес научился зарабатывать на удержании пользователя, а не на его удовлетворенности. Европа, по сути, впервые официально признала: удержание любой ценой — это не «геймификация», а риск для потребителя.

Когда законопроект вступит в силу и что изменится для пользователей

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Сейчас существует только предварительная версия закона. Ему еще предстоит пройти через Европейский парламент и Совет ЕС, а в финальном тексте формулировки могут быть уточнены. То есть у Duolingo и других компаний есть время адаптироваться. «Ударный режим», который, несмотря на некоторую агрессию, вызывает симпатию у пользователей, рискует стать менее привлекательным, но зато законным.