Специалист Милехина назвала применение иммуномодуляторов при ОРВИ необоснованным

По словам специалиста, для детей, посещающих детские сады и школы, до 6–8 простуд в год — физиологическая норма. Так организм формирует иммунную память. Истинный иммунодефицит проявляется повторными бактериальными инфекциями, гнойными отитами и затяжными пневмониями и требует специализированного лечения.

«При встрече с инфекцией организм ребенка сразу начинает синтезировать собственный интерферон в максимально возможном объеме, и пытаться ускорить этот процесс таблетками бессмысленно — иммунная система не способна выйти за рамки своих генетических возможностей», — пояснила Милехина.

Эксперт отметила, что обычная вирусная инфекция проходит в среднем за 5–7 дней. Родители могут ошибочно принять естественное улучшение за эффект лекарства. По ее словам, независимые крупные исследования не подтверждают эффективность иммуномодуляторов при таких инфекциях.

Милехина назвала своевременную вакцинацию доказанным способом специфической профилактики тяжелых инфекций. Для снижения частоты простуд она рекомендовала полноценное питание, качественный сон, проветривание, влажную уборку и гигиену рук.

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