Нейрохирурги Истринской больницы вернули пациенту возможность нормально есть

Пожилой пациент Истринской больницы снова смог нормально принимать пищу после операции по поводу редкой болезни Форестье. Костные разрастания в шейном отделе позвоночника сдавливали пищевод и трахею, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пожилой мужчина обратился в Истринскую больницу с трудностями при глотании: он не мог нормально есть твердую пищу. Осмотр и компьютерная томография выявили болезнь Форестье. При этом редком заболевании в связках позвоночника откладываются соли кальция и образуются костные разрастания. У пациента они сдавливали пищевод и трахею, затрудняя глотание и дыхание.

Операцию пришлось отложить для подготовки: мужчина страдал нарушением сердечного ритма и принимал препараты, снижающие свертываемость крови. Это повышало риск кровотечения.

«После необходимой подготовки мы провели плановую операцию и удалили все костные разрастания, восстановив нормальную анатомию шейного отдела позвоночника. Без операции болезнь продолжала бы прогрессировать. Костные разрастания увеличивались бы, постепенно лишая пациента возможности проглатывать даже жидкую пищу», — рассказал врач-нейрохирург Николай Карпов.

По словам врача, дальнейшее сдавление трахеи могло привести к затруднению дыхания.

После операции мужчина смог самостоятельно вставать и принимать пищу. Контрольное обследование подтвердило полное устранение костных разрастаний и сдавления пищевода и трахеи. Пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.