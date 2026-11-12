Беларусь и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в госаудите

В Минске руководители контрольных ведомств Беларуси и Вьетнама заключили меморандум о взаимопонимании в сфере государственного аудита и контроля, сообщает «Царьград» .

Документ подписали председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов и генеральный аудитор Вьетнама Нгуен Хыу Нгиа. О результатах переговоров сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Меморандум предусматривает обмен методологическими наработками и стандартами, участие специалистов в конференциях, семинарах, стажировках и других образовательных мероприятиях. Стороны также договорились согласовывать позиции в региональных и международных объединениях аудиторских учреждений.

На встрече руководители обсудили практику контроля в различных секторах экономики, борьбу с экономическими правонарушениями и внедрение цифровых технологий. Вьетнамской делегации представили работу Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Для реализации договоренностей стороны предложили разработать план совместных мероприятий высших органов аудита двух стран на ближайшие годы.

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