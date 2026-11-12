В Наро-Фоминске продолжают капремонт хирургического корпуса больницы

Строители меняют перекрытия, укрепляют фундамент и ремонтируют кровлю хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы. Завершить капитальный ремонт по контракту должны в январе 2028 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ход капитального ремонта хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы 12 ноября оценили главный врач Сергей Сидоренко, его профильные заместители Денис Медведев и Алексей Борисов, начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и депутат совета депутатов Наро-Фоминского округа Юрий Ухватов.

Строители меняют перекрытия, укрепляют фундамент и ремонтируют кровлю. В корпусе обновят инженерные сети, вентиляцию и систему подачи медицинского кислорода. Операционный блок и другие помещения перепланируют и оснастят новым оборудованием в соответствии с требованиями к медицинским учреждениям.

«В перспективе хотелось бы построить на этой территории медицинский городок, чтобы собрать все отделения больницы на одной площадке. Так пациентам будет проще получить помощь узких специалистов, а медицинским командам — работать вместе», — отметил главный врач Сергей Сидоренко.

Он добавил, что обновленный хирургический корпус должен стать ориентиром для будущего городка по оснащению и удобству для пациентов и сотрудников.

Согласно контракту, ремонт корпуса должен завершиться в январе 2028 года.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.