Снижение иммунитета, переедание, вялость: названы последствия пасмурной погоды

«Резкое похолодание и повышенная влажность нарушают привычную терморегуляцию тела. Чтобы сохранить тепло, сосуды сужаются, приток крови к слизистым оболочкам уменьшается, а вместе с этим снижается и местный иммунитет. Вирусам и бактериям проще проникнуть в организм, поэтому в такие периоды возрастает риск ОРВИ», — сказала Уланкина.

Она добавила, что к тому же в такую погоду люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где вирусов больше, и заразиться становится намного легче.

«Однако это не единственный фактор. В плохую погоду человек реже бывает на свежем воздухе и меньше двигается. Снижается физическая активность, замедляется кровообращение — все это тоже делает организм более уязвимым. На фоне общего снижения нагрузок ухудшается сон, возрастает риск переедания, организму сложнее справляться со стрессом — все это приводит к снижению иммунной защиты», — рассказала врач.

Уланкина разъяснила, что недостаток солнечного света напрямую влияет на уровень витамина D. Он вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей и влияет на множество физиологических процессов, а главное — на силу иммунитета.

«Без солнца ниже и выработка серотонина, так называемого гормона настроения. Это объясняет вялость, сонливость, упадок сил и даже раздражительность. Организм как бы переходит в режим энергосбережения. Особенно тяжело погоду переносят метеозависимые люди и те, у кого есть хронические заболевания суставов, сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Но и у здоровых людей состояние в ненастную погоду может ухудшаться, это закономерно и ожидаемо», — заключила специалист.