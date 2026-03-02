Серьезные осложнения в почках и ЖКТ: чем грозит отказ от овощей

«Если не есть растительную пищу, крупы, в рационе не будет клетчатки. Это грозит тяжелыми запорами, нарушением состава микробиоты кишечника. Кроме того, без растительной пищи возникает дефицит витаминов C и B, магния, антиоксидантов. Со временем это отражается на состоянии сосудов, кожи, иммунной системы, может привести к развитию цинги», — предупредила Кашух.

Как пояснила врач, если человек долгое время придерживается такой системы питания, она может привести к целому ряду серьезных осложнений: хроническая нагрузка на почки может спровоцировать их недостаточность (отказ органа) или привести к образованию камней, особенно у людей с предрасположенностью.

«Большое количество насыщенных жиров ускоряет прогрессирование атеросклероза, повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. Нехватка антиоксидантов в рационе ускоряет старение, ослабляет иммунитет и увеличивает риск остеопороза из-за вымывания кальция», — заключила собеседница.

