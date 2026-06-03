Возможные варианты будущего России представили на ПМЭФ

Константин Малофеев, основатель «Царьграда» и модератор дискуссии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» на ПМЭФ-2026, начал свой программный доклад. Он озвучил сценарии будущего страны к 2050 году.

Институт «Царьграда» классифицировал главные угрозы на ближайшую четверть века по пяти направлениям: геополитика, идеология и политика, демография, экономика и технологии. Каждое направление включает три категории.

Представленные сценарии развития событий делятся на три типа: негативный, инерционный (соответствующий текущим государственным стратегиям) и позитивный. Отмечены два ключевых момента: 2036 год, как потенциальный период смены власти, и 2050 год, обозначающий конец прогнозного горизонта.

Военные действия определены как первостепенная угроза. В случае отсутствия сдерживающих мер, остальные вызовы потеряют всякое значение. Недостижение Победы равносильно завершению существования России как влиятельной державы.

При пессимистичном сценарии Россию ожидает поражение в специальной военной операции к 2036 году, а к 2050 году — потеря суверенитета и превращение в колонию. В оптимистичном сценарии предполагается четкое видение Победы, включение в состав России Киева и Харькова, распад Евросоюза и установление российского лидерства в сфере глобальной безопасности к 2050 году.

Константин Малофеев также подчеркнул, что «замещающая миграция представляет собой новую угрозу для России».

«В бедную Россию 90-х никто не переезжал, только наши соотечественники, русские, переезжали из Средней Азии, для которых и были приняты соответствующие международные соглашения, чтобы им было легче сюда мигрировать. Сейчас, в более богатую Россию, замещающая миграция составляет основную угрозу с точки зрения социологических опросов для населения после войны», — добавил он.

Представленный доклад «Основные угрозы России во второй четверти XXI века» выполнен коллективом экспертов, к числу которых относятся сам Малофеев и Александр Дугин.

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