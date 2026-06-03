Для госучреждений Якутии разработан голосовой помощник на национальном языке

На полях Петербургского международного экономического форума — 2026 Правительство Республики Саха (Якутия) и МегаФон заключили соглашение о совместной реализации пилотного проекта по запуску голосового робота, владеющего якутским языком. Технология будет внедрена в работу ряда государственных учреждений. Помимо этого, стороны договорились о развитии сотрудничества в области связи, информационной безопасности и цифровизации государственных услуг, сообщила пресс-служба МегаФона.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор компании Хачатур Помбухчан и Глава Республики Саха Айсен Николаев. Важным направлением будущего взаимодействия станет запуск голосового помощника, способного общаться на якутском языке. В числе первых площадок для внедрения рассматривается Управление ЗАГС при Правительстве республики. Такой инструмент позволит автоматизировать процесс информирования жителей и сделает каналы обратной связи более открытыми и удобными для населения.

По словам генерального директора оператора Хачатура Помбухчана, Якутия является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком‑объектов в городах и малых поселениях, связь и мобильный интернет обеспечены на месторождениях и предприятиях.

«Только за прошлый год наша техслужба построила и модернизировала на территории Республики почти 200 базовых станций, в этом году обновление получили уже более 50 объектов связи. Уверен, что партнерство с региональными властями позволит увеличить доступность телеком‑услуг для жителей Якутии и откроет новые перспективы по цифровизации государственных учреждений», — добавил он.

Также компания продолжит развивать телекоммуникационную инфраструктуру в регионе. В ближайший год приоритетом станет улучшение покрытия вдоль маршрутов автозимников. Кроме того, для обеспечения устойчивой связи государственных организаций в чрезвычайных ситуациях будет развернута цифровая транкинговая сеть.

«Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнерами, как МегаФон, и внедрение современных решений, информационных продуктов и услуг, конкурирующих на открытом рынке, позволят вывести качество жизни в Якутии на принципиально новый уровень», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.