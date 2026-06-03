Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти супруга

Актриса Ольга Погодина потеряла отца Станислава Бобовича на 40 день после смерти супруга, продюсера Алексея Пиманова. О трагедии сообщил Эдгард Запашный, передает kp.ru .

Алексей Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет от инфаркта. В начале июня наступило 40 дней со дня его смерти. В этот же день умер отец актрисы Станислав Бобович.

О случившемся рассказал друг семьи Эдгард Запашный. По его словам, смерть Пиманова стала тяжелым ударом, а новая утрата настигла Ольгу Погодину в памятную дату.

Актриса коротко прокомментировала произошедшее.

«Спасибо. Но я смогу об этом всем говорить где-то через полгода», — рассказала она.

Станислав Бобович работал главным инженером завода в Люберцах. Мать актрисы Лия Погодина служила в Горьковском драматическом театре. Фамилию матери Ольга взяла, продолжив творческую династию.

В апреле Погодина похоронила супруга.

«Я очень надеюсь, что я смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь. Мой любимый, единственный, мой человечек», — сквозь слезы обратилась к любимому мужу Ольга Погодина на прощании.

У пары осталась дочь, которая родилась около трех лет назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.