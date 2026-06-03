Российские операторы беспилотников успешно уничтожают технику ВСУ

Операторы беспилотников группировки «Восток» ликвидировали автомобили с украинскими солдатами и материальными средствами в Запорожской области. Расчеты дронов-перехватчиков 6-й мотострелковой дивизии группировки «Южная» поразили тяжелые коптеры врага на константиновском направлении.

Военные 34-й гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки «Север» с применением дронов сожгли пункты управления БПЛА и живую силу противника в Сумской области. Операторы дронов 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» ударили по антеннам-ретрансляторам ВСУ на добропольском направлении.

Кроме того, новороссийские десантники сорвали попытки ротации подразделений противника, а также подвоза материальных средств на запорожском направлении.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Помощь семьям бойцов СВО

Пока бойцы защищают страну в зоне специальной военной операции, государство оказывает всестороннюю поддержку их семьям. Детям участников СВО выделяются бюджетные места в лучших вузах страны — специальная квота составляет 10% от общего числа бюджетных мест каждого университета. При этом дети раненых и погибших бойцов могут поступить без вступительных испытаний.

Также для участников СВО и членов их семей действует льготная ипотека в рамках накопительно-ипотечной системы: военные могут купить квартиру или дом за государственный счет.

Кроме того, бойцы и их семьи получают широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот. Участники СВО имеют право на статус ветерана боевых действий. Их дети могут бесплатно посещать детские оздоровительные учреждения, кружки и спортивные секции, а также получать бесплатное питание в школах. Семьям компенсируют часть коммунальных расходов. Все эти меры призваны обеспечить достойную жизнь тем, кто ждет своих защитников дома.

Контакты

Чтобы подписать контракт с Минобороны, можно обратиться в Единый центр отбора бойцов на службу по контракту, который расположен в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. Данный центр работает по принципу единого окна и помогает кандидатам в военные пройти полное медобследование, а также курсы первой боевой подготовки. Здесь же контрактникам помогают оформить все необходимые для службы документы.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону: +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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