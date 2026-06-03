Московского студента могут посадить на 5 лет за донат 100 рублей Позднякову*

В суде в российской столице обвинение запросило пять лет колонии общего режима для 21-летнего студента академии Минюста Федора С. Молодого человека обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за доната блогеру Владиславу Позднякову* в размере 100 рублей, сообщает « Осторожно, новости ».

Поводом для уголовного преследования стал перевод с банковской карты, совершенный в 2022 году в ответ на призывы Позднякова* отправлять ему донаты. Блогер основал организацию «Мужское государство*».

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе судебного заседания в защиту Федора С. выступили представители благотворительного фонда.

Они подтвердили, что студент зарегистрирован в реестре доноров костного мозга. Кроме того, к материалам дела были приобщены документы о том, что молодой человек пожертвовал по 10 тыс. рублей в «Народный фронт» и организацию, оказывающую помощь детям-сиротам.

*Поздняков создал объединение «Мужское государство», внесенное в реестр экстремистов, террористов и запрещенное в РФ.

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