Россиянам рассказали, какие гормоны мешают похудеть

Гормоны играют ключевую роль в формировании избыточной массы тела и ожирения. На эти процессы влияют несколько гормональных систем, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Щитовидная железа, инсулин и глюкагон

«Прежде всего, это гормоны щитовидной железы, регулирующие общий метаболизм. Нарушения в их работе могут привести к замедлению обмена веществ и, как следствие, набору веса», — сказала Тананакина.

По ее словам, особое значение имеют гормоны, регулирующие углеводный обмен — инсулин и глюкагон. Инсулин, выделяемый поджелудочной железой, участвует в преобразовании углеводов в энергию. Но при его избытке углеводы начинают преобразовываться в жир. Это приводит к накоплению жировой массы. Кроме того, избыток инсулина может вызвать порочный круг: рецепторы клеток начинают хуже реагировать на него, что вынуждает организм вырабатывать больше инсулина, усиливая процесс накопления жира.

Кортизол и соматотропин

Доктор добавила, что кортизол, гормон, выделяемый корой надпочечников, существенно влияет на вес. В условиях стресса или голодания его уровень растет, что способствует синтезу жира и повышению аппетита. Кортизол стимулирует выработку инсулина, усиливая чувство голода и предрасполагая к набору веса.

«Гормон роста, соматотропин, напротив, помогает сжигать жир и участвует в синтезе белков, что важно для поддержания нормальной мышечной массы. Этот гормон выделяется гипофизом, как и специфический пептид, который способствует распаду жировой ткани при стрессах, включая голодание», — пояснила эндокринолог.

Она уточнила, что при дисбалансе этих гормонов в организме возможен обратный эффект, что также приводит к набору жировой массы.

Половые гормоны и наследственность

Как отметила собеседница, половые гормоны играют важную роль в распределении жира и скорости метаболизма. У мужчин тестостерон способствует поддержанию мышечной массы и сжиганию жира, а его снижение, особенно в пожилом возрасте, может привести к накоплению жира и снижению активности. У женщин избыток эстрогенов может нарушать жировой обмен, что часто наблюдается при гормональных изменениях, таких как беременность, пременопауза и менопауза.

«Наследственность также играет значительную роль в формировании ожирения. У некоторых людей наблюдается генетически обусловленный высокий уровень инсулина, что связано с так называемым „экономным генотипом“, который в древние времена помогал сохранять энергию в виде подкожной жировой прослойки для выживания в условиях нехватки пищи», — рассказал врач.

Она объяснила, что в современных условиях это превращается в проблему, так как избыточное потребление калорий приводит к накоплению лишнего веса.

Наследственность влияет на строение тела, распределение жира и метаболизм. Люди с замедленным метаболизмом и предрасположенностью к ожирению склонны к накоплению жира при избыточном потреблении калорий. В то же время, те, у кого метаболизм более активный, легче сохраняют нормальный вес.

Однако это не означает, что люди с генетической предрасположенностью к ожирению не могут контролировать свой вес. Правильное питание и физическая активность остаются основными факторами в борьбе с ожирением.

«Таким образом, для предотвращения набора лишнего веса важно поддерживать баланс между калорийностью рациона и энергозатратами. Физиологический способ снижения веса, основанный на создании отрицательного энергетического баланса, — самый эффективный и безопасный», — заключила Тананакина.