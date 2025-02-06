Россиянам объяснили, почему апатия и хандра бывают зимой

Зима продолжается, до весны еще далеко, а люди начали ощущать усталость, нехватку энергии, снижение настроения и апатию, легкую сезонную хандру. Причинами этого могут быть образ жизни и начинающийся авитаминоз, сообщила РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

«Мы активно работаем, постоянно находимся в поле многозадачности, в нашем рационе преобладают простые углеводы, мы не доедаем белка и растительной клетчатки, мало двигаемся. Добавьте сюда хронический стресс, недостаток сна, световое и звуковое загрязнение среды, нехватку витаминов и минералов — все эти факторы беспощадно отбирают нашу энергию», — сказал нутрициолог.

По ее словам, одним из самых чувствительных для человека является дефицит витамина D в организме. Он контролирует синтез серотонина — нейромедиатора, который дарит ощущение радости и снимает тревогу, помогает получать удовольствие, повышает самооценку.

Она напомнила, что также серотонин стимулирует умственную и физическую активность, поэтому человек может чувствовать себя энергичным оптимистом. А солнце сейчас в большом дефиците, световой день короткий.

Как уточнила Селиванова, в организме человека есть очень важная светочувствительная железа, которая вырабатывает мелатонин — гормон сна. Это помогает человеку поддерживать суточные ритмы сна и бодрствования. Если человек находится в тусклом помещении без солнечного света, то начинает вырабатываться мелатонин, поэтому, несмотря на то, что спать еще рано, сил на деятельность все равно нет.