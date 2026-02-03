Россия лидирует по смертности от рака ротоглотки в 35-54 года

«По данным ВОЗ, в возрастной категории 35-54 года смертность мужчин от рака полости рта и ротоглотки в России, к сожалению, находится на первом месте в мире. <…> Кстати, это является серьезной проблемой курильщиков», — сказал Шевченко.

Ранее врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи Али Мудунов сообщил, что отказ о курения и прочих вредных привычек уменьшит шанс развития онкологии до 50%. Лидирующим фактором, способствующим развитию злокачественных опухолей головы и шеи, является курение табака.

Врач-онколог и эксперт фонда «Онкологика» Маргарита Суетина рассказала, что примерно 4% всех онкологических заболеваний в мире связаны с употреблением алкоголя. Уже один стандартный напиток в день может повышать риск в среднем на 7–15 процентов.

