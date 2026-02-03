Россиянам объяснили, почему курение и алкоголь повышают риски возникновения рака

Онколог Суетина: около 4% всех случаев рака в мире связаны с алкоголем

Врач-онколог и эксперт фонда «Онкологика» Маргарита Суетина рассказала, что примерно 4% всех онкологических заболеваний в мире связаны с употреблением алкоголя, сообщает «Вечерняя Москва» .

Она отметила, что еще в 1988 году Международное агентство по изучению рака классифицировало алкогольную продукцию как канцерогены первой группы. Увеличение количества и частоты употребления алкоголя прямо пропорционально повышает вероятность развития рака.

«Уже один стандартный напиток в день может повышать риск в среднем на 7–15 процентов. При этом не имеет принципиального значения, идет ли речь о вине, пиве или крепком алкоголе. Канцерогенным действием обладает этанол и продукты его распада. Когда человек пьет алкоголь, в организме образуется токсичное вещество, которое повреждает клетки и их „генетические инструкции“. Из-за этого при делении клетки начинают чаще допускать ошибки, что увеличивает риск развития опухоли», — пояснила Суетина.

Онколог также предупредила, что употребление алкоголя провоцирует воспалительные процессы в организме и ухудшает работу защитных механизмов. У женщин спиртное влияет на гормональный фон, увеличивая уровень эстрогенов. Регулярное употребление негативно сказывается на состоянии печени, что со временем может привести к циррозу.

Крайне опасно сочетать алкоголь с курением. Для опухолей верхних дыхательных путей и пищевода совместное воздействие этих факторов создает кумулятивный риск, многократно превосходящий их суммарное воздействие из-за повышенной проницаемости слизистых оболочек, заключила врач.

