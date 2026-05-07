Машины в ловушке: кипяток затопил уличную парковку в Москве
Горячий поток воды частично залил парковку на Рябиновой улице в Москве. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
На улице припаркованы автомобили. Однако спасать их практически невозможно, поскольку можно получить серьезную травму из-за горячей воды.
«Девушки, не рискуйте. Там уже обожженный один сидит», — сказал человек на видео.
На опубликованной записи видно, что улицу частично залило водой, от которой поднимается пар. На затопленной парковке стоят несколько машин.
