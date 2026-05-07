До 50 выросло количество сбитых украинских беспилотников, летевших на Москву
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Сбиты еще два украинских БПЛА, которые летели на Москву. Их обломки упали на землю, сообщает мэр российской столицы Сергей Собянин в МАКС.
Сотрудники служб находятся на месте происшествия.
Украинские боевики пытаются атаковать Москву с 03:02 7 мая. Средства ПВО успешно сбивают беспилотники.
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 347 украинских БПЛА. Атаки предотвратили в 21 регионе России.
