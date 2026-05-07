В Ленинском округе Подмосковья запустили мобильную диспансеризацию

Мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» начал принимать жителей в ЖК «Усадьба Суханово» Ленинского округа с 4 мая. Фельдшер Видновской клинической больницы проводит первый этап диспансеризации и профилактические осмотры взрослых до 15 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплекс работает рядом с жилыми домами, что позволяет пройти обследование без поездки в поликлинику. Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста, веса и окружности талии, артериального и внутриглазного давления, проведение электрокардиограммы, а также забор крови на общий анализ, глюкозу и холестерин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.