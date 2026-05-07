Глава Электростали поздравил ветерана с Днем Победы

В Электростали 6 мая глава городского округа Филипп Ефанов навестил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Погорелова и поздравил его с 81-й годовщиной Победы. Руководитель муниципалитета передал поздравления от губернатора Московской области и вручил подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иван Погорелов родился в 1927 году в Воронежской области. На фронт он ушел в 1944 году. Служил минометчиком в запасном полку, затем был направлен в Литву, позже в Витебск, а после — в Кронштадт, где стал моряком. Награжден медалью «За победу над Германией».

После войны ветеран посвятил себя мирной профессии. Он работал в геологическом институте, где познакомился с будущей супругой. С 1963 года семья Ивана Алексеевича живет в Электростали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.