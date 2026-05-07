От Балтики до Каспия: ПВО отразила налет БПЛА ВСУ на более 20 регионов РФ

Российские силы ПВО сбили 347 БПЛА ВСУ над более 20 регионами и 3 морями РФ

Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала о пресечении беспрецедентной по количеству задействованных БПЛА атаки ВСУ. В период 21:00 6 мая до 07:00 7 мая системы противовоздушной обороны нейтрализовали 347 украинских беспилотников самолетного типа.

География попыток ударов охватила 21 регион РФ.

Воздушные цели уничтожили в небе над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Курской, Новгородской областями. Также БПЛА ВСУ сбили над Орловской, Ростовской, Пензенской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тверской и Московским регионом.

Помимо этого, украинские беспилотники ликвидировали в небе над Краснодарским краем, Республиками Адыгея, Крым, Калмыкией. Еще дроны противника перехватывали в акваториях Азовского, Черного и Каспийского морей.

