сегодня в 08:33

Ликвидированы 12-й и 13-й беспилотники, летевшие к Москве

Силы ПВО ликвидировали 12-й и 13-й летевшие на Москву украинские беспилотники. Их обломки упали на землю, сообщил в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения БПЛА ВСУ находятся сотрудники служб.

Первые два украинских беспилотника за 7 мая сбили в 03:02. Еще один ликвидировали в 04:11.

Пять украинских беспилотников, летевших на Москву, сбили в 05:29. Еще три уничтожили в 07:16.

