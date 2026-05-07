Кровавая ссора: в Москве мужчина пырнул незнакомца в живот на остановке

На остановке «Главная аллея» в Москве между мужчинами случилась ссора. Она закончилась ударом ножом, сообщает Telegram-канал « Москва с огоньком ».

Мужчина пырнул соперника в живот. Агрессора задержали силовики.

Раненого госпитализировали.

На опубликованной записи видно, что один из мужчин уже достал нож. После этого оппоненты продолжили конфликтовать и толкаться.

