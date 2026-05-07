сегодня в 08:15

Сбиты три летевших на Москву украинских беспилотника

Средства ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА ВСУ. Их обломки упали на землю, сообщил в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте их приземления находятся сотрудники служб.

Первые два украинских беспилотника, летевших к Москве 7 мая, сбили в 03:02. Еще один БПЛА ВСУ ликвидировали в 04:11.

Пять украинских беспилотников, летевших на Москву, сбили в 05:29. Суммарно 7 мая было ликвидировано уже 11 БПЛА ВСУ, направлявшихся в сторону столицы.

