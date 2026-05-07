«Резиновый» вкус: почему в супермаркетах нам продают фрукты-муляжи?

Проблема «резиновых» фруктов — прямое следствие экономики массового ретейла. Крупным сетям невыгодно продавать спелую, богатую витаминами продукцию. Об этом РИАМО сообщил предприниматель, бизнес-консультант, основатель проекта «СЛОВО», эксперт в области малого и среднего бизнеса, промышленности, экономического регулирования, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Главные метрики супермаркета — срок годности, устойчивость к транспортировке и минимизация потерь. Товар срывают зеленым для удешевления логистики. В итоге мы покупаем муляж: форму без содержания.

«Рынок предлагает иную экономическую модель. Здесь короче цепочка поставок, что позволяет продавать продукт, созревший естественным путем. Но законы торговли суровы: большинство рыночных перекупщиков берут товар на тех же оптовых базах, что и сети, просто добавляя наценку за „фермерский“ антураж», — объяснил эксперт.

Качественные фрукты и овощи есть только у прямых локальных производителей. Экономически грамотный выбор — строгая сезонность.

«Импортная клубника зимой всегда будет пластиковой, так как доставка спелой ягоды сделает ее цену космической. Покупайте местное в сезон у фермеров, избегая длинных логистических цепочек», — сказал Маликов.

