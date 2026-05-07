Овчинский: павильон «Макет Москвы» подготовил спецпрограмму в честь Дня Победы

Павильон «Макет Москвы» подготовил специальную праздничную программу ко Дню Победы. Она будет проходить с 9 по 11 мая и включать в себя лекции, экскурсии, викторины и световые представления, посвященные подвигу героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Пространство павильона объединит исторические события и современные форматы. Основным событием станет 8-минутное светотехническое шоу «День Победы», где историю расскажут с помощью света и музыки.

«9 Мая — важный день для всей страны, и в каждой семье он наполнен своими смыслами и воспоминаниями. Мы чтим память наших предков и ценим их героический поступок, благодаря которому у нас есть настоящее и будущее. Поэтому постараемся сделать так, чтобы День Победы в павильоне запомнился каждому посетителю и стал личным переживанием, а не просто датой в календаре. Насыщенная программа поможет по-новому взглянуть на события и прочувствовать атмосферу тех лет, ведь эмоции и визуальные образы усиливают восприятие истории», — отметил Овчинский.

Световое шоу «День Победы» показывают лишь раз в году. За счет игры света и деталей макета создается полный эффект погружения. 9 мая представления будут идти с 11:00 до 19:30 с интервалом в полчаса. В тот же день в 13:10 и 14:10 в рамках фестиваля «Москва, расцветай!» пройдут лекции «Природа Победы», посвященные роли природных ресурсов в военные годы — это поможет взглянуть на события под другим углом.

В 16:00 9 мая на уличной площадке перед павильоном выступит духовой оркестр «Модерн» с хитами военных лет. Живая музыка создаст праздничное настроение и укрепит связь поколений.

В соседнем музее «Слово» будут организованы мастер-классы. С 12:00 до 13:00 посетителей научат делать брошь из георгиевской ленты, с 13:10 до 14:10 — поздравительную открытку, а с 14:20 — расписывать деревянные спилы. Вход на мастер-классы будет осуществляться по предварительной записи из-за ограниченного числа мест.

10 мая светотехническое шоу покажут в начале каждого часа с 11:00 до 19:00. А 11 мая пройдут интерактивные экскурсии «Москвичи — защитники города-героя» в 12:10, 15:10 и 18:10. В живом диалоге участники смогут не просто узнать факты, но и «прожить» истории защитников столицы.

Ко Дню Победы павильон украсят тематическим декором, все желающие смогут присоединиться к акции «Окна Победы» и получить георгиевские ленточки.

Сам павильон «Макет Москвы» был открыт в октябре 2017 года при личном участии мэра столицы Сергея Собянина. Данное пространство привлекает внимание посетителей своей высочайшей детализацией, позволяя увидеть весь город в миниатюре — от центра до окраин.

Павильон можно посетить бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00. Узнать подробную информацию, посмотреть актуальное расписание светотехнических шоу, а также предварительно записаться на экскурсии можно на официальном сайте.

