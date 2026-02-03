Отказ от вредных привычек поможет снизить фактор онкологии на 50%

Врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи Али Мудунов сообщил, что отказ о курения и прочих вредных привычек уменьшит шанс развития онкологии до 50%.

«Факторы риска злокачественного заболевания разделяются на две большие группы: немодифицирумые факторы, на которые мы повлиять не можем, которые существуют сами по себе, и модифицируемые, воздействуя на которые, можно снизить заболеваемость онкологическими заболеваниями и улучшить эффективность лечения. Если говорить о модифицируемых, то это в основном вредные привычки или факторы внешней окружающей среды. Если мы исключим их, то мы сможем избежать развития порядка 40-50% различных онкологических заболеваний в разных группах», — сказал Мудунов в ходе пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака.

Он отметил, что лидирующим фактором, способствующим развитию злокачественных опухолей головы и шеи является курение табака. В том числе рак полости рта, гортани, глотки.

Мудуров добавил, что отказ от такой вредной привычки значительно снизит риск развития онкологии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.