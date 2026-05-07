Больше не инцел: Поднебесного исключили из движения

Поднебесный заявил о краже донатов и предательстве друзей после выхода из СИЗО

Главного экс-инцела РФ Алексея Поднебесного вычеркнули из движения соратники. У здания суда, куда мужчина приехал на заседание, он рассказал Mash , что у него украли донаты и уничтожили мемуары.

Поднебесному судом запретили некоторые действия. Он является подозреваемым в уголовном деле о развратных действиях против несовершеннолетней.

После задержания иные инцелы перестали его поддерживать. К тому соратники его «изгнали» из движения.

«Меня выписали из движения, я же не инцел теперь», — сказал Алексей.

Два экс-друга Поднебесного, по его словам, предали. Один похитил со счета все донаты. Поднебесный даже начал с ним судиться.

Второй друг в СИЗО уничтожил его мемуары. В них рассказывалось про якобы «болезненный» опыт общения с девушками и философия инцельства.

Сокамерник уверил Поднебесного, что собирается передать рукописи другим людям. Однако он их уничтожил.

Поднебесный был задержан в августе 2024 года. Он проходит подозреваемым по делу о якобы сексуальной связи с одной из фанаток после сходки в Санкт-Петербурге.

Девушке в тот момент было 15 лет. При этом 47-летний Поднебесный заявлял, что она соврала о возрасте, говорила, что ей 23.

