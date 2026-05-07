Пугал малышей: неадекват в Ленобласти кидал в прохожих стеклянные бутылки

В Ленобласти задержали мужчину, который кидался бутылками в прохожих

Житель города Бугры Ленинградской области устроил террор всем прохожим. Он кидался в них стеклом, а до этого пугал малышей во дворе, сообщает Mash на Мойке .

Очевидцы засняли на видео, как неадекват разбрасывался стеклянными бутылками, стоя на 10 этаже. Он пытался попасть по прохожим.

При этом мужчина иногда вываливался за перила балкона и зависал на них, делая опасный трюк. По словам местных жителей, неадекват устраивает такие представления уже не один день.

Ранее мужчина бегал по двору и бросался разными предметами. При этом он делал это рядом с детской площадкой. Действия мужчины сильно напугали малышей.

Судя по кадрам с ролика, на место вызвали полицию и скорую. Правоохранители вместе с медиками сумели схватить неадеквата.

