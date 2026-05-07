Пугал малышей: неадекват в Ленобласти кидал в прохожих стеклянные бутылки
Житель города Бугры Ленинградской области устроил террор всем прохожим. Он кидался в них стеклом, а до этого пугал малышей во дворе, сообщает Mash на Мойке.
Очевидцы засняли на видео, как неадекват разбрасывался стеклянными бутылками, стоя на 10 этаже. Он пытался попасть по прохожим.
При этом мужчина иногда вываливался за перила балкона и зависал на них, делая опасный трюк. По словам местных жителей, неадекват устраивает такие представления уже не один день.
Ранее мужчина бегал по двору и бросался разными предметами. При этом он делал это рядом с детской площадкой. Действия мужчины сильно напугали малышей.
Судя по кадрам с ролика, на место вызвали полицию и скорую. Правоохранители вместе с медиками сумели схватить неадеквата.
