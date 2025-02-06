Режим сна, питание и витамины: как активно дожить до весны

Эксперт Селиванова: для активной жизни зимой нужно наладить сон и питание

В пасмурную зимнюю погоду человек может испытывать апатию и хандру, но для борьбы с ними и активной жизни есть несколько советов, сообщила РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

«Самое важное — отрегулируйте режим сна. Во время сна организм взрослого человека успевает восстановиться и настроиться на новый активный день. Важно засыпать и просыпаться в одно и то же время — даже в выходные дни. С удовольствием спите 7,5-8 часов», — сказала Селиванова.

Она таже подчеркнула важность питания. Следует уменьшить или отказаться от быстрых углеводов (сахар, сладости и выпечка), тогда организм перестроиться в режим получения энергии из жиров — данный путь более энергетически выгоден.

По словам эксперта, умеренные физические нагрузки повлияют на выработку серотонина и дофамина — важных нейромедиаторов настроения. Физическая активность способствует улучшению циркуляции крови, что, в свою очередь, увеличивает поступление кислорода и питательных веществ к мозгу.

«Это важно для правильной работы нервной системы и процессов выработки нейромедиаторов. Дофамин, в свою очередь, играет ключевую роль в системе вознаграждения мозга, отвечает за мотивацию и удовольствие», — добавила собеседница.

Она уточнила, что еще в организме не должно быть дефицитов. Следует проверить уровень железа и ферритина, витаминов группы В и Д, гормонов щитовидной железы — их недостаток провоцирует потерю энергии.

Специалист рекомендовала включать в рацион определенные продукты питания, тогда можно обеспечить организм природными «антидепресантами». Среди них: яйца, мясо, рыба, гречка, бананы (лучше зеленые), авокадо, индейка, сыр рикотта, грецкий орех, миндаль, печень трески, грибы, моллюски (мидии, морские гребешки и устрицы), шпинат, брокколи.

Также, по ее мнению, зимой можно принимать БАДы в профилактических дозах: витамин Д, добавки с полипренолами, качественные мультивитамины. А еще психобиотики — новый вид пробиотиков, в состав которых включены бактерии способные влиять на уровень окситоцина.