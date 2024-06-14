Раненый в Горловке военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки

сегодня в 10:29

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, который накануне был тяжело ранен в Горловке, признался, что лишился руки. Он записал видео из больницы, сообщает НТВ .

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся, не переживайте. Мы русские, мы прорвемся», — заявил Ивлиев.

Двое сотрудников телеканала НТВ пострадали при обстреле в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки. Экстренно их доставили в больницу.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что хирурги сделали все возможное, чтобы спасти жизнь раненного оператора НТВ Валерия Кожина, но оказались бессильны, он скончался.

Москва запросила заседание Совбеза ООН по гибели оператора во время атаки ВСУ.