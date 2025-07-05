«Она добрая, улыбчивая»: в Подмосковье акита-ину прокусила голову 9-летнему ребенку
Фото - © Baza
Собака японской породы акита-ину прокусила голову 9-летнему мальчику в Подмосковье. Пострадавшему потребовалось несколько операций, сообщает Baza.
Питомец испугался резкого движения ребенка во время игры. Пес набросился на мальчика и прокусил ему голову в нескольких местах. Пострадавшего с рваными ранами экстренно доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.
Врачи остановили кровотечение, очистили поврежденные участки и наложили швы. Затем пострадавшего вакцинировали от бешенства и столбняка. В настоящее время мальчик идет на поправку и вскоре будет выписан из больницы.
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Фото - © Baza