«Она добрая, улыбчивая»: в Подмосковье акита-ину прокусила голову 9-летнему ребенку

Питомец испугался резкого движения ребенка во время игры. Пес набросился на мальчика и прокусил ему голову в нескольких местах. Пострадавшего с рваными ранами экстренно доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах.

Врачи остановили кровотечение, очистили поврежденные участки и наложили швы. Затем пострадавшего вакцинировали от бешенства и столбняка. В настоящее время мальчик идет на поправку и вскоре будет выписан из больницы.

Ранее пьяная 34-летняя женщина разнесла из охотничьего ружья голову своей собаке в Ленинградской области. Сотрудники полиции задержали подозреваемую и ее 42-летнего спутника.