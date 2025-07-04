Пьяная женщина разнесла из ружья голову своей собаке в Ленобласти

сегодня в 19:43

В Ленобласти задержали женщину, которая застрелила из ружья свою собаку

Правоохранительные органы задержали 34-летнюю женщину, которая застрелила из ружья свою собаку в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел вечером 2 июня. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из домов на улице Гагарина в СНТ «Восход». Прибывшие на место правоохранители выяснили, что пьяная местная жительница выстрелила в голову своей собаке из гладкоствольного охотничьего ружья. От полученного ранения питомец скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции задержали женщину и ее 42-летнего спутника. Их доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что бойцовские собаки по команде хозяина нападают на людей в Новой Москве. В результате нападений животных пострадали 4 человека. Возбуждено уголовное дело.