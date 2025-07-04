Пьяная женщина разнесла из ружья голову своей собаке в Ленобласти
Правоохранительные органы задержали 34-летнюю женщину, которая застрелила из ружья свою собаку в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
Инцидент произошел вечером 2 июня. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из домов на улице Гагарина в СНТ «Восход». Прибывшие на место правоохранители выяснили, что пьяная местная жительница выстрелила в голову своей собаке из гладкоствольного охотничьего ружья. От полученного ранения питомец скончался на месте происшествия.
Сотрудники полиции задержали женщину и ее 42-летнего спутника. Их доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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