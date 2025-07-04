Нападают по команде: мужчина в Новой Москве спускает бойцовских псов на прохожих

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Бойцовские собаки по команде хозяина нападают на людей в Новой Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения бойцовских собак на людей в Новой Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилась информация, что в поселке Внуковское бойцовские собаки нападают на людей по команде хозяина. В результате нападений животных пострадали 4 человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Бастрыкин поручил и. о. руководителя столичного управления ведомства Виталию Саксину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Кроме того, в отношении владельца бойцовских собак возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела и установление всех эпизодов нападений собак на людей.