В СБ ООН обсудят нападение ВСУ на российских журналистов
Москва запросила заседание Совбеза ООН по гибели журналиста Кожина
Москва запросила заседание Совбеза ООН по гибели оператора НТВ Кожина во время атаки ВСУ, указано в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации.
«Обязательно поднимем этот вопрос завтра на созванном нами заседании Совета Безопасности ООН по западной „накачке“ Украины вооружениями и разрешению наносить удары по территории России», — сказано в сообщении.
Оператор НТВ Валерий Кожин скончался после обстрела ВСУ в ДНР.
Корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения Минобороны находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.