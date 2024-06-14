В СБ ООН обсудят нападение ВСУ на российских журналистов

Москва запросила заседание Совбеза ООН по гибели оператора НТВ Кожина во время атаки ВСУ, указано в Telegram-канале постоянного представительства Российской Федерации.

«Обязательно поднимем этот вопрос завтра на созванном нами заседании Совета Безопасности ООН по западной „накачке“ Украины вооружениями и разрешению наносить удары по территории России», — сказано в сообщении.

Оператор НТВ Валерий Кожин скончался после обстрела ВСУ в ДНР.

Корреспондент Алексей Ивлиев и офицер сопровождения Минобороны находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.